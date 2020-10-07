螺絲大廠世豐螺絲（2065）9月合併營收達2.07億元、年增55.76％，創單月新高，且第三季合併營收為5.94億元、年增28.24％，也創單季新高。

世豐表示，單月營收連續二月改寫歷史單月新高，主要受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨需求強勁，帶動整體出貨表現續增，尤其，美國地區建築工程、戶外應用螺絲產品，對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕、以及承受強度等需求日益提升，帶動客戶對於長尺寸、烤漆螺絲產品下單力道，受惠近兩年世豐投入長尺寸螺絲產品布局，不僅提供客戶全尺寸產品銷售，進一步創造世豐切入新客戶接單契機，是挹注9月長尺寸螺絲產品銷售較去年同期成長115.80％、占整體營收比重提升至30.02％水準。

世豐指出，從銷售區域分布來看，第三季美國、歐洲、澳洲與亞洲營收比重分別為66.15％、7.03％、8.66％及9.15％，其中，美國房市熱絡及居家裝修熱潮不滅，帶動第三季美國地區銷售較去年同期明顯增加86％，憑藉世豐擁有國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠，一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持優異產品品質、成本費用控管，並持續強化數位智能化轉型與自動化生產效益，在這波居家裝修訂單需求暢旺下，有效滿足客戶指定交期，成為品牌商、建築裝修通路客戶之重要供應合作夥伴，進一步提升公司整體接單表現持續暢旺，創造良好營運動能。展望2020年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍持續看好整體接單、出貨表現保持暢旺，仍明顯感受客戶備貨需求殷切，不僅整體訂單能見度保持3個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20％以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同時世豐亦持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注公司整體營運獲利結構優化。

(工商 )