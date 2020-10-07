台灣串流電視第一品牌OVO發表重磅新品「百吋無框電視K1」，首創將超旗艦電視盒、正版影視內容、及K歌級音響，整合到高亮、高畫質投影機中，一台滿足娛樂與商務需求！群眾募資創下近千萬佳績，全面進化七大規格，無論是在客廳、房間、會議或露營，只要一面白牆，享受上百吋影音震撼不用花大錢。同時，OVO無框電視K1搭載的「OVO TV OS」平台也全新上線，率先將串流電視頻道與 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube等OTT內容整合到同一個介面，開機就可看，追劇、看電視更方便！未來除了電視盒、智慧投影機外，也將授權給更多電視品牌，目標成為客廳影視娛樂的新入口！

資誠品牌暨溝通部副總經理程芝萱指出，根據 PwC Taiwan 最新發布的《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣OTT2020年營收將達7.45億美元，年成長26％，正式超越實體家庭影音市場營收的5.4億美元！2020年的娛樂暨媒體產業將變得更加遠距、虛擬、串流、個人化，且更以居家為中心，未來五年台灣娛樂暨媒體產業以OTT成長最佳！

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，無框電視K1與OVO TV OS的推出，象徵著未來客廳中將有更多裝置內建正版串流影視內容，而更巨大的螢幕，不但給觀眾更好的影視體驗，也能夠帶動內容產製的升級，提供觀眾付費意願。我們希望擴大整體電視市場，讓原本習慣看手機追劇的年輕人，也能享有巨大螢幕的樂趣。K1是我們首度將OVO TV OS延伸到電視盒以外的裝置，未來也將與各大電視品牌合作，讓更多客廳中的裝置也可內建 OVO TV，開機即可享受正版追劇及看電視！

OVO無框電視K1 採用全球首款內建用於Chromebook筆電的系統單晶片，CPU性能超越市售旗艦電視盒2.6倍，GPU性能更高達7.6倍，並一次解決傳統投影機沒內容、體積大、需要換燈泡，以及微型投影機畫質差、亮度低、音效不理想等六大問題！

(工商 )