首度出現香港拍場的德國藝術大師格哈德．里希特（Gerhard Richter）的《抽象畫（649-2）》，在剛結束的香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」上以逾2.14億港元（近8億台幣）成交，買家是日本箱根POLA美術館，一舉刷新西方藝術品在亞洲拍賣之最高成交價！

《抽象畫（649-2）》繪於1987年，源自里希特知名的作品系列的早期典例。畫面上堆疊的顏料結合成多片橫向色塊，侵入以寬闊筆觸拖曳而成的垂直色條中；一些較為細膩、更具稜角的濃厚色斑在兩者之間縱橫交錯，畫面元素既相輔相成，又同時互相抗衡。由此，堅硬與柔軟、固態結構與熠熠磷光、攝影式圖像與抽象之間互相平衡，使本作成為里希特抽象巔峰鉅作。

亞洲拍賣最貴西方藝術品也出現最新排名，依序為里希特的《抽象畫（649-2）》成交價214,631,000港元，KAWS的《THE KAWS ALBUM》成交價115,966,000港元、大衛．霍克尼的《三十朵向日葵》成交價114,827,000港元。

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