歐系外資今天發布研究報告，看好晶圓代工廠聯電受惠於28奈米放量及8吋晶圓供不應求，未來數年獲利成長可期，將投資評等調升至買進，目標價上修到45元。

聯電股價今天開低走高翻紅，盤中最高來到29.05元、漲幅約2.47%，成交量逾10萬張。

歐系外資表示，隨著更多5G手機問世以及電視解析度升級帶動大尺寸IC需求穩定攀升，8吋晶圓缺貨情形可能延續到明年，加上車用、工業化及物聯網等新需求，預期未來2到3年8吋晶圓代工供給將更吃緊。

歐系外資認為，聯電28和22奈米的技術水準終於趕上台積電，並在今年拓展產品線，推估聯電28奈米折舊費用將於2021年減少46%、2022年減少70%，有助提升聯電2022年28奈米毛利率至60%以上。

考量需求優於預期，歐系外資將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上調13%、11%至1.68元、2.59元，投資評等從「中立」升至「買進」，目標價由15元調高到45元。（編輯：楊凱翔）1091007

(中央社)