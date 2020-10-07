藍黨團提台美復交 侯友宜：支持 10:432020/10/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍黨團提台美復交，新北市長侯友宜表示支持。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團昨在立院提出「政府應請求美國協助我國抵抗中共」及「與美復交」，立院無異議通過，新北市長侯友宜7日受訪表示，保家衛國、守護國土是每人應盡的心力，中華民國應該自立自強，朝野都有這個共識，任何對台灣中華民國守護有實際的力量，他都支持。 侯友宜說，保家衛國除了靠自己以外，也聯合所有支持所有中華民國的力量，大家一起來。 (中時 ) #美國 #侯友宜 #中華民國 #台美 #外交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美復交 民進黨：歡迎國民黨共同努力 14:212020/10/06 政治 新北「以人為本」邁向智慧城市 侯友宜：將進入黃金十年 16:422020/10/06 科技 北北基桃四市長合體 侯友宜：地理分工讓市民有感 11:002020/10/06 政治 股匯一起飆 睽違九年多新台幣28元價位現身 16:512020/10/06 財經 駁林右昌「超北市長」說 侯友宜：新北更能帶動4個縣市往前走 13:042020/10/06 政治 鄭柯侯同台遭問總統大選 柯：我有不回答的權利 13:162020/10/06 政治 藍促蔡政府推台美建交 蘇貞昌：終於良心發現 09:162020/10/06 政治 江啟臣美台國防工業會議演講 盼美勿把台灣當棋子 00:542020/10/06 政治 國台辦：國民黨有關人要明辨是非 22:132020/10/06 兩岸 立院通過「台美建交」、「美協防台灣」決議案 外交部感謝朝野支持 12:472020/10/06 政治 政治熱門新聞 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 - 政治 川普手握2張王牌？台美國專家預測驚人結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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