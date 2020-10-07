國民黨團昨在立院提出「政府應請求美國協助我國抵抗中共」及「與美復交」，立院無異議通過，新北市長侯友宜7日受訪表示，保家衛國、守護國土是每人應盡的心力，中華民國應該自立自強，朝野都有這個共識，任何對台灣中華民國守護有實際的力量，他都支持。

侯友宜說，保家衛國除了靠自己以外，也聯合所有支持所有中華民國的力量，大家一起來。

(中時 )