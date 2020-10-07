國民黨前主席洪秀柱應海峽兩岸青年發展論壇組委會邀請，10月9日將出發前往第三屆海峽兩岸青年發展論壇。對此，民進黨立委陳亭妃今表示，大陸找不到國民黨樣板人物參加海峽論壇，只好找統派的洪秀柱出席海峽兩岸青年論壇，其言論代表個人，不代表台灣人。綠委趙天麟說，洪秀柱此行不論會議重不重要，如果發表一中言論、一國兩制，將成為大陸大內宣工具，對國民黨而言是毀滅性傷害。

陳亭妃指出，洪秀柱目前雖然沒有黨公職，但她是國民黨前主席，一旦成為國民黨的樣板，代表國民黨還是一樣逃離不了大陸的魔咒及掌控，呼籲洪秀柱不要悖離法令，妳去是代表個人，不代表台灣任何一個人。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨團昨在立法院提出台美復交及軍事協防提案，不論動機為何，因國民黨主席江啟臣也在黨團中，代表這不是突發事件，而是在大環境改變下，國民黨已經開始改變。

鄭運鵬認為，洪秀柱畢竟是國民黨前主席，在國民黨內有相當影響力，和前總統馬英九、立委吳斯懷等人都是國民黨不得民心的包袱，希望這些親中路線人士，在國民黨逐漸變成非主流，不然，國民黨團在立法院通過在多抗中保台的決議案也沒用。

趙天麟說，這就是國民黨最大問題，先前海峽論壇踩剎車降低殺傷力，在立院也表達對台灣更多支持，但洪秀柱此行，如果發表一中言論、一國兩制，對國民黨是毀滅性傷害，因為一下親美一下親中，會無法建立清晰的形象。

(中時 )