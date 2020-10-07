高雄巿議會定期會開議，高雄巿長陳其邁7日在場外抗議聲中，進到議場進行就任後首次施政報告，給議員的報告綠皮書，封面是最新曝光的「高雄一百」識別形象，呼應今年是高雄從舊稱「打狗」改名「高雄」的第100年。

高巿府文化局說明，日治時期，昭和4年(1929)的2月，辦理了高雄市徽（市の紋章）的投稿與票選，最後由住在台南明治町（現成功路一帶）的川本五虎先生獲選。其設計的圖紋，上半部是取自高雄片假名的「タ」，讀音為 Ta，而下半部則是「カ」，讀音為Ka。「タ」加上「カ」讀音為Ta-Ka，跟舊名打狗（Ta-Kao)非常相近。而這也是為目前發現的日治時期市徽中，唯一一枚使用上下疊合文字排列的。上下組合的重錘圖形。粗黑筆直的線條，展現簡潔大氣的力道。

為了這次高雄一百的系列活動，高巿府與設計師從日治時期的市徽出發，著眼高雄的歷史，結合「百」字字型，輔以圓形設計，發展出高雄一百的主要視覺。不論直式或橫式的識別組合形式，都能一眼感受的「高雄一百」的概念，仔細玩味更能感受城市的歷史與性格。

右上角輔助圖案的D，則是表達高雄一百的啟動，雖然晚了一年，不過認識高雄的歷史、了解自己的生命歷史，一點都不會晚。同時選定大地綠、熱情紅、民主黃、鋼鐵灰四種標準色，象徵屬於高雄的CMYK，創作出每個人心中的繽紛高雄。

(中時 )