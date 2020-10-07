高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工。(劉宥廷攝)

高雄市議會第三屆第四次定期大會7日進行市長施政報告暨質詢，但會議還沒有開始，議會場外就擠滿陳情抗議團體，陳抗內容多元，有高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工，反對萊克多巴胺美豬進口的直播主、挺韓大將要向市長陳其邁陳情，以及有台灣基進質疑國民黨市議員邱于軒家人承包營養午餐是否合法。

此外，高雄市議長曾麗燕發起吃香蕉挺蕉農行動也在議會門口展開，一個早上高雄市議會門口可說是陳抗和加油聲音不斷，所幸各團體喊完訴求就理性散會。

(中時 )