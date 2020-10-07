陳其邁首次施政報告 議會場外陳抗不斷 10:452020/10/07 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 反對萊克多巴胺美豬進口的直播主、挺韓大將要向市長陳其邁陳情。(劉宥廷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工。(劉宥廷攝) 高雄市議會第三屆第四次定期大會7日進行市長施政報告暨質詢，但會議還沒有開始，議會場外就擠滿陳情抗議團體，陳抗內容多元，有高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工，反對萊克多巴胺美豬進口的直播主、挺韓大將要向市長陳其邁陳情，以及有台灣基進質疑國民黨市議員邱于軒家人承包營養午餐是否合法。 此外，高雄市議長曾麗燕發起吃香蕉挺蕉農行動也在議會門口展開，一個早上高雄市議會門口可說是陳抗和加油聲音不斷，所幸各團體喊完訴求就理性散會。 (中時 ) #高雄 #陳抗 #議會 #陳其邁 #市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 22:262020/10/06 政治 藍營提案促台美建交、美軍協防 許智傑：國民黨精神錯亂 10:362020/10/06 政治 陳其邁回擊爆：洪東煒當年力爭當財政局長 11:252020/10/06 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 16:582020/10/06 政治 會和監督韓國瑜一樣監督陳其邁 陳致中的話網笑翻：只有817才信 12:412020/10/06 政治 港議員：台灣拒批陳同佳簽證將被狠批 料台律師可來港陪陳赴台 13:052020/10/06 兩岸 陳建仁估疫苗年底上市 這些人應優先接種 11:452020/10/06 生活 新生代女星租屋處火災 找溝通師對話貓咪遭嫌棄 20:232020/10/06 娛樂 日職》羅德隊又有11人確診 陳偉殷、陳冠宇沒事 13:112020/10/06 體育 陳同佳案 由台灣司法解決 04:102020/10/06 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 - 政治 川普手握2張王牌？台美國專家預測驚人結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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