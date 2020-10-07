美國總統川普(Donald Trump)本月3號突拋震撼彈，承認跟老婆梅蘭妮確診新冠肺炎，幕僚希克斯則是在他之前就患病，而因為他宣布此事前仍忙公務跟許多人有接觸，搞得人心惶惶，但更恐怖的，是他昨在推特發文自認已免疫，還搭車繞行醫院跟支持者揮手致意，更在入院治療72小時後就出院，要大家不要怕新冠，但看了他行為反倒讓民眾更恐慌。

昨名主播李四端在臉書po文，揭露川普旋風出院，其實不是康復「連白宮主治醫生都承認這點…那為何急著出院？」，表示眾人的猜想其實是對的，認為這是他為了將來到總統大選，所做的「政治動作」。

川普沒復原就急出院還「出巡」，李四端認為是標準的宣傳造勢，「昭告世人『我是用生命換來的』」，還在推特上寫「自己20年來沒感覺這麼好過」，根本是要讓誤導民眾認為確診是多麼美好的事情。

他也觀察美國自由媒體痛罵川普「自私妄為，對百萬罹病蒼生毫無憐憫」，甚至成了到處散播病毒的危險感染源，李四端觀察過去三天發生的種種，直言在美國上演的總統蒙難記，「非但沒讓全球抗疫爭議獲得一致方向，恐怕未來反而更加分岐」，推測川普染新冠後，會多了「過來人」新身分，反倒會更加放開手腳，來反駁跟他意見相左的科學家，但唯有一點是不變的事實，就是「他還沒康復，凡事還是小心些」。

(中時新聞網)