國民黨籍台北市議員羅智強，批判中央火力強大，不僅上遍各大媒體節目，更將街講超過300場，同時開闢網路直播政論節目《野台》，近期也出書諷刺時政，深受藍營支持者歡迎。羅今日在臉書發文，表示面對執政者排山倒海的圍攻，有人問他「你不怕嗎？」自己則回道「不能怕、也不必怕」，因為一旦害怕，他們就愈囂張。

羅智強在臉書發文，寫道：「雖然遭到執政者排山倒海的圍攻，我仍無畏無懼的挺身戰鬥，讓原本嗆罰羅智強120萬的陳菊改口説不罰，讓原本罵羅智強地溝老鼠的謝志偉縮回地溝躲起來。這只證明一件事，這世界，公理是非並不會從天上掉下來；要爭公道，你得勇敢堅持，你得強悍執著。」

羅智強直言：「有人問我，你不怕嗎？我的回答是，怕，就會讓那些欺凌者放過你嗎？怕，就會讓陳菊收斂、謝志偉節制？不會的！你愈怕，他們愈囂張。我當然不怕，不能怕、也不必怕，因為，我知道自己堅持的是什麼；因為，我知道自己追求的是什麼。」

最後，羅智強預告自己將舉辦第297至302場街講，並出新書《伊羅寓言》用筆捍衛心中的正義，強調：「我的目標，就是守護台灣的民主，守護那所剩無幾的正義，守護我們安身立命的家園。未來的路還有很多艱險困難，我會繼續奮鬥，也謝謝臉友們，一路的，陪我奮鬥。繼續為食安發聲，繼續街頭演講。」

(中時新聞網)