韓國25歲女星鄭秀晶(Krystal)，近日遭到韓國媒體爆料「已懷孕5個月」還公開了多張「大肚照」在網路上瘋傳，也引起網友的熱烈討論，嚇壞不少粉絲。

由女團f(x)出身的Krystal，過去曾與其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中以自然的演技獲得好評。但隨著成員的合約紛紛到期出走，獨留在SM娛樂的Krystal也傳出不再續約，準備向「演員專門戶」公司前進。

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隨著她的事業持續攀升，近日卻被韓國媒體爆料「已懷孕5個月」，挺著大肚在路上逛街，行為舉止就跟懷孕婦女一樣，令粉絲們十分震驚。不過後來才發現原來這是她為了即將在11月上映的新電影《父親歸還》中，演活懷孕五個月的女大學生特別換上這身打扮，與劇中主角們一起找尋15年前失聯的父親。公開的預告中她更直接拋開形象，不僅大口吃飯還頂著一頭亂髮，讓眾人跌破眼鏡。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL/크리스탈（@jung_krystalfx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 6 日 下午 5:59 張貼

事實上，Krystal自從轉向演員發展後，為了不被定型努力尋求突破，之前也曾在戲劇中挑戰超正女神仙、帥氣女軍官等角色，這次直接「挺著大肚」演出，讓粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 kdramakorean_indo 🍁（@kdramakorean_indo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 9:54 張貼

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(中時新聞網)