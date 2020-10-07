士林科教館遷建工程弊案，11年前檢方偵結起訴，一審將前館長徐國士判刑7年6月、他的親密友人董素貞判刑8年6月，二審考量爭訟逾8年符合速審決規定，減刑後將徐、董各判刑6年、6年6月，最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審改判徐無罪、董判囚2年1月。

檢方指控，徐國士在2000年到2003年間擔任國立科教館館長，並負責將科教館遷移到士林基河路的各項業務；董素貞是樹茂公司負責人，負責科教館新館軟體工程營建管理服務，她卻和徐男共謀，將「第一單元統包採購案」等案件指定給特定廠商承作。

董素貞靠著洩漏採購案資訊，圖利包商獲得4165萬元的報酬，案件爆發後，2009年檢方將徐、董等人起訴，士林地方法院歷經6年審理後，認定徐男漠視政府採購須依公平、公開的程序將他判刑7年6月，董洩密並收取高額回扣，判刑8年6月徒刑。

高院認定關於「第一單元統包採購案」部分，2人犯行明確，至於「4D弧型劇場影片採購案」部分，因相關證據無法證明犯罪，此部分改判無罪，由於全案爭訟逾8年依法須減刑，因此酌減刑度將徐、董各判6年、6年6月，案經上訴，最高法院撤銷。

更一審將董素貞依妨害投標罪，判刑4月，可易科罰金，她另犯政府採購法的洩漏秘密資訊圖利罪，判刑2年1月，犯罪所得4166萬5600元沒收。

(中時 )