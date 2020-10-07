常駐聯合大陸代表張軍於美東時間6日，在第75屆聯合國大會第三次委員會上，指陸方堅決反對和完全拒絕美國、德國、英國等國濫用聯合國平台，執意挑起政治對抗，將人權問題政治化，傳播虛假信息和政治病毒，惡意抹黑大陸，干涉大陸內政；斥責美國行徑卑劣，違背歷史潮流。

新華社引述張軍發言稱，美國完全站在歷史錯誤的一邊，與國際社會對立；他認為大陸人權發展成就舉世矚目，陸方採取有效措施，打擊恐怖主義，維護國家安全，美國的陳詞濫調不符合事實；他說，發展中國家有權扞衛主權、實現發展、維護安全，美國的政治陰謀絕不可能得逞。

張軍表示，美國要好好照照鏡子，不斷指摘中大陸，並不能遮蓋自己的人權劣跡。他指出，美國的新冠疫情已導致超過20萬人死亡，美國政府應該專注救治病人，而不是傳播政治病毒。

此外，張軍表示，美國司法、執法系統，存在種族歧視、暴力執法現象，而美國建國244年，僅有16年沒有打仗，是「世界上最好戰的國家」。他認為，美國應該切實履行國際人權義務。

(中時 )