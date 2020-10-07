哆啦A夢4款限量抱枕，首波將於今天上午11點開賣。(台灣麥當勞提供)

(14：00更新)11點開賣中午就沒了！歡慶「哆啦A夢」漫畫50週年，麥當勞與「哆啦A夢」一起打造2020期間限定｢DORAEMON愛作夢抱枕」，共有記憶麵包、鈴鐺、銅鑼燒、經典哆啦A夢大頭4款造型抱枕，首波將於今天上午11點開賣，全台限量8萬個，沒想到才剛開賣就有網友喊買不到記憶麵包抱枕，蝦皮賣場甚至在開賣前就有人以2倍價格出售。

麥當勞今天上午11時開賣哆啦A夢2款造型抱枕，分別為考試前最想來個幾片的「記憶麵包」以及哆啦A夢與大雄初見面建立友情的「友誼鈴鐺」，是哆啦A夢最珍貴的物品，上午就傳出排隊人潮，許多網友在PTT回報現場狀況，「11點去大概已經有4x多人在排了」、「11：10來就排到30幾號了」、「台南成大店11：30去買就沒有記憶吐司了，有買到鈴鐺」、「買不到吐司 覺得難過 排隊的轉賣仔手上有6個吐司...」、「12點去已經沒了」，還有人「說跟同事說要請假吃麥當勞會很奇怪嗎」。

更誇張的是有人發現，哆啦A夢抱枕開賣前夕，蝦皮賣場就有人在賣現貨，還以2倍價格出售「記憶麵包」，可以馬上寄出！讓網友傻眼「是有那麼急著撈一筆嗎？」、「有些就內部員工... 最快也是10/7清晨才會寄出啦」、「蝦皮現在很多兩倍價格的...」。

第二波開賣的是「經典哆啦A夢抱枕」以及「療癒銅鑼燒抱枕」，於10月14日上午11點開始販售，任一套餐加299元即可獲得，單買329元，每人每次消費限購兩個，不適用於歡樂送、得來速、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機及點心站。

(中時新聞網)