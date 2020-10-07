以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，將於10月18日上午5時45分準時開跑。今年賽事雖受疫情影響，延期至10月18日辦理，但仍有逾1萬5000名跑者熱情參賽，精彩可期。台南古都國際半程馬拉松為台南市年度重要體育賽事，為顧及選手健康及共同防疫，主辦單位提醒選手及同行親友，若有發燒或呼吸道症狀等不適情形，請勿進入會場，敬請民眾共同響應配合。

台南市政府教育局鄭新輝表示，為落實防疫工作及台南市政府防疫規定，所有進入會場者皆須佩戴口罩，並且所有選手在不跑步（包含起跑前在集結區等待及進入終點後在完賽禮區時）的情況下，無法維持戶外社交距離1公尺者皆應自行佩戴口罩。

此外，活動現場規畫3個管制入口，並實施體溫量測等防疫措施，選手及同行親友憑號碼布入場，其他民眾須遵循實名聯制登記入場（憑身分證或填寫google表單資料）。活動現場將取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身，並於會場及賽道補給站提供消毒酒精或同質清潔液。賽道部分，將增加補給桌距離，且使用紙杯盛裝或獨立包裝補給品。

台南市體育處表示，台南古都國際半程馬拉松過去2屆皆吸引逾1萬6000名國內外選手前來參與。今年賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）3個組別，共計1萬5000多名跑者報名。

體育處也說，賽道沿途設有水站及海綿站，為響應環保，歡迎選手自備環保杯。當天除半馬組17.5公里處的美食大道，會場也有在地牧場提供的冰涼鮮奶，為半馬組及路跑組的選手補充能量。今年現場特別設置了運動體驗區，歡迎所有民眾前來一同活動筋骨。

台南古都國際馬拉松是計時競賽，參與選手人數眾多，因此沿途各路口皆須預先管制車輛通行，造成通行不便之處，敬請市民見諒。詳細交通管制資訊可至台南市體育處官網查詢。

台南市長黃偉哲表示，歡迎所有選手，把握難得機會享受在地店家推出優惠住宿服務，並憑藉號碼布免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及台灣船園區等古蹟景點（眷屬可享門票半價）。

(中時 )