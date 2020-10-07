黃鴻升（小鬼）「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會昨（6日）晚圓滿落幕，吳宗憲、KID、柯有倫、黃鐙輝等人，聊起小鬼都不禁淚灑舞台，女友峮峮也有到場，不過她全程都低調坐在台下，音樂會結束後，峮峮和小鬼妹妹一起續攤唱歌，而在兩人的合照中，峮峮眼睛些微紅腫，看起來像是剛哭過，模樣讓人心疼。

峮峮IG限時動態全文。（圖／取材自峮峮Instagram）

小鬼的妹妹及女友峮峮昨晚全程低調坐在台下，追思音樂會結束後，小鬼妹妹和峮峮則到KTV續攤唱歌，在IG的限時動態照中，小鬼妹妹和峮峮手拿玫瑰花合照，大夥兒還向小鬼喊話：「我們會好好的」，照片中隱約還可以看到峮峮的眼睛些微紅腫，但她仍堅強擠出笑容。

峮峮也在照片中寫下：「晚安」，並PO出打勾勾貼圖，也象徵她承諾小鬼會勇敢堅強。其實在昨晚的小鬼追思音樂會上，氣氛是溫馨又揪心，活動一開場先是播放小鬼從小到大的成長紀錄，照片中的他笑容活潑開朗，璨爛人生卻在36歲就落幕，令人不捨。

而KID、柯有倫、黃鐙輝昨晚談到小鬼的好也都不禁淚灑舞台，吳宗憲也強忍悲傷，向KID喊話不要難過，要一起幫小鬼完成夢想，同時，吳宗憲和KID今則飛到澎湖錄《綜藝玩很大》，要完成小鬼的夢想。

(中時新聞網)