美國華盛頓地方法院法官Carl Nichols，在9月27日發出臨時禁制令，阻止聯邦政府要求將短片平台TikTok下架；Nichols最新訂出11月4日為案件聆訊日期，意味著TikTok在11月3日美國總統大選前不會下架。

綜合外媒報導，Nichols表示，11月4日聆訊將決定華府禁止TikTok交易的做法是否恰當；同時，他將決定商務部11月12日禁止TikTok在美國進行活動的命令是否合適。華府以國家安全受威脅為由，以禁止TikTok在美國營運。

報導指出，甲骨文與沃爾瑪收購TikTok新控股公司股份的交易，仍處於商討階段，涉及控制權易手的問題引起爭議。

另外，有關美國政府禁止騰訊旗下WeChat在美國營運的訴訟，司法部就原審法官發出臨時禁制令提出的上訴，上訴庭仍未定出聆訊日期，相關上訴最快要到11月下旬才可能開始。

(工商 )