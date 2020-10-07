前總統李登輝奉安禮拜7日在五指山國軍示範公墓舉行，移靈車隊9點20分抵達，由李登輝最疼愛的孫女李坤儀手捧骨罐，與移靈隊伍緩步走到墓園區安放，由蔡英文總統及陪禮人員禮敬獻花，隨後舉行奉安禮拜及儀式，在鳴放葬槍及吹安息號後，李登輝就此長眠於特勳區。

今天的奉安儀式依家屬意願，按基督教禮拜程序，及符合卸任總統身分的慣例與體制辦理，僅由家屬及陪禮人員參加，未對外開放民眾參與。

軍聞社提供

李登輝的移靈車隊9點20分抵達五指山國軍示範公墓，蔡英文總統與副總統賴清德，率領總統府祕書長李大維、總統府副祕書長李俊俋、內政部長徐國勇等文官行扶手禮、國防部長嚴德發及國防部相關將領行舉手禮恭迎。

在喪禮進行曲聲中，李登輝孫女李坤儀手捧骨罐，與其餘家屬，跟隨國防部示範樂隊、儀仗隊及三軍儀隊緩步進入墓園。

在李登輝特勳區逐一安放十字架、遺像、國旗盒、褒揚令及骨罐後，家屬先行禮獻花並站立兩側，隨後由蔡英文總統禮敬獻花行三鞠躬禮，再由主禮官副總統賴清德率陪禮人員禮敬獻花、行三鞠躬禮，家屬也分別答禮。

今天的奉安禮拜由李登輝教籍所在的台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生，及司禮長老闕盟昌主持，採基督教儀程宣召、唱頌聖詩、講道、並進行祈禱。禮拜結束後，舉行奉安禮，鳴放葬槍3響，號兵司也吹響安息號，李登輝至此長眠主懷。

(中時 )