大法官釋憲通姦罪（刑法）違憲失效後，法務部7月提出修正草案，「和誘及略誘」罪原本也要除罪，相關官司回歸民事訴訟解決。不過因通姦除罪化引發部分衛道人士反彈，為避免爭議，和誘暫緩除罪，仍維持刑責。不過法務部強調，並非不除罪化，而是等下一次提出妨害家庭罪章修正案時再決定走向。

法務部7月公告刑法妨害家庭罪章修正案，除把略誘與和誘「未滿20歲男女」改為「未成年者」外，還刪除「和誘有配偶之人脫離家庭者」條文，替和誘已婚者離家的行為除罪化。

法務部官員指出，配偶之間為平等地位，自由意思組成家庭，並無互相隸屬關係，因此如果配偶的一方離開家庭是基於自己意思，就算是因他人行為所誘發(例如外遇)，難認有侵害另一配偶的權利，決定刪除刑法240條中「和誘有配偶者脫離家庭罪」，也就是說，未來劈腿、外遇引發的官司，全面回歸在民事訴訟解決。

不過通姦除罪化引發一波反彈，此修正案再度遭到質疑。據自由時報報導，法務部認為本次修法重點是配合民法調整成年年齡為18歲，共有38部法律要一併連動修正，為避免被「和誘除罪」卡住，決定不刪續留。

草案日前送司法院會銜，5日寄回行政院，最快可在立法院本會期排審。不過法務部強調，和誘並非不除罪化，未來會將該條文獨立研商後再修正。

(中時新聞網)