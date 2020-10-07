大陸央視新聞7日報導，針對美國等個別國家在聯合國就涉疆、涉港等問題對中方無端指責，美東時間10月6日，中國常駐聯合國代表張軍在第75屆聯合國大會第三委員會發言，嚴正駁斥和拒絕個別國家的不實之詞，堅決反對藉人權問題干涉中方內政、在聯合國挑起對抗的做法。

張軍指出，各國領導人普遍呼籲加強團結合作，共同抗擊新冠肺炎疫情，應對各類全球性挑戰。這是國際社會和各國人民的共同呼聲。令人遺憾的是，再次聽到了來自一些國家的雜音。美國、德國、英國等對各方呼聲置之不理，執意挑起對抗，濫用聯合國平台，將人權問題政治化，蓄意挑動政治對抗，傳播虛假資訊和政治病毒，惡意抹黑中國，干涉中國內政。對此，中方表示堅決反對和完全拒絕。

張軍強調，美國指責別人之前，還是先好好照照鏡子，看看自己。

事實上：是美國，應該保障人民的基本權利。一場疫情導致20多萬美國人失去寶貴生命。美國政府需要做的是治病救人，而不是傳播政治病毒，到處製造麻煩。

是美國，應該消除種族歧視，讓人民呼吸。美國司法、執法系統存在系統性種族歧視、暴力執法現象。上百萬美國人民喊出了「我無法呼吸」「黑人的命也是命」。聯大三委應關注美國種族歧視和員警暴力問題，就此展開討論並通過決議。

是美國，應該停止戰爭犯罪，還世界一個和平。美國建國244年，僅16年沒有打仗，堪稱「世界上最好戰的國家」。美國將炸彈、子彈投向平民，造成大量人員傷亡，導致難民、流離失所者。手上沾滿了無辜平民的鮮血。

是美國，應該切實履行國際人權義務。美國大行單邊主義，逃避自身責任，退出人權理事會，拒絕批准人權公約，制裁國際刑事法院法官，大搞單邊制裁，嚴重干擾國際人權領域合作。該聽一聽國際社會的正義呼聲。

張軍指出，必須指出，德國、英國等少數國家罔顧事實、違逆正義、破壞合作，對自身和美國的人權劣跡視而不見，「選擇性失明」，大搞雙重標準，還一味追隨美國，甘願做美國的幫凶。所作所為多麼虛偽。正告他們趁早收起傲慢與偏見，懸崖勒馬。

(中時 )