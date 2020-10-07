德國經濟數據樂觀，以及投資人對美國將推出新一輪新冠激勵方案，以及英國將達成脫歐貿易協議的期望升高，由銀行股大漲領軍，周二歐洲股市盤中由跌轉升。

周二泛歐Stoxx 600指數微升0.07%，收在365.88點，為連續第4日收高，盤中一度跌0.5%。

被視為全球借貸成本指標的美債殖利率站上數個月新高，受此激勵，銀行股終場大漲逾3%，觸及近3周最高。除銀行股外，其他周期型股票亦表現強勁，休旅、油氣、汽車與保險股的漲幅介於1%～2.9%。

健康照護股、科技股則漲多回吐，終場下跌近1%，給大盤帶來最大的壓力。

德國8月經調整後工業訂單月增4.5%，優於市場預期月增2.6%，進一步強化投資人對這個歐洲最大經濟體第三季經濟表現的樂觀期待。德國DAX指數收漲0.6%。

此外，英國富時100指數收漲0.12%，法國CAC 40指數漲0.48%，義大利富時MIB指數漲0.85%，西班牙IBEX 35指數漲1.44%。

(時報資訊)