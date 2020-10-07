神基(3005)Getac今日宣布推出新一代V110全強固筆記型電腦，強固能力一如既往，性能更加強大，連結性更為出色，為需要應對不同挑戰環境的專業人員提供多功能的強固後盾，例如國防人員、警察、醫護人員、公共事業人員以及產線的技術人員。

神基科技董事長黃明漢表示，V110首次發布時，由於結合了強大的功能性和堅固的可靠性，因此它迅速在全強固筆記型電腦領域奠定新標準，也降低了此類配備的總擁有成本。而隨著新一代V110的推出，我們將這一點發揚光大，將多年的客戶反饋和專業知識淬鍊成一個全方位的解決方案，重新定義了各個領域專業人員如何運用強固技術實現目標的工作模式。

V110強固型電腦，設計獨特，可旋轉螢幕設計結合了筆記型電腦的功能性以及平板電腦的便攜性，新一代設計不但保持了客戶信賴的卓越堅固與耐用，還提供了強大的新功能，包括高性能四核處理器與PCIe SSD儲存裝置，可熱插拔的電池可以在需要時延長使用時間，使V110成為市場上全強固筆記型電腦的首選，提供最頂尖的多功能表現。

此外，V110擁有出色的連接性功能，可在各種情況下提供最佳生產力，最新802.11ax Wi-Fi 6能於密集或擁擠的環境中提高連接性能及穩定性，且較之上一代產品，無線數據傳輸速度最多可加快三倍。WLAN、WWAN、藍牙、4G LTE和GPS的組合確保用戶可以從任何地方連接網路，而先進的內建技術則降低了連線時的電力消耗，從而提供更長的現場使用時間。

V110是Getac Select方案的一環，結合了預先配置好的強固運算裝置、軟體、配件和專業服務，針對個別應用和不同使用者族群打造一系列最佳解決方案。與V110一起使用的四個主要軟體工具程式分別為Getac行車安全工具程式、Getac裝置監測系統（GDMS）、Getac虛擬GPS工具程式（VGPS）和Getac KeyWedge條碼掃描工具程式。

(時報資訊)