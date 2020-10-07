國防部長嚴德發今赴立院專案報告。呂昭隆翻攝

國防部長嚴德發在立法院表示，年度迄今計派遣空中戰巡兵力4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務；他說，與去年相較，去年是3070架次，其中因應共機有1863架次，而今年是4132架次，因應共機是2972架次，超過1千架次，至於海上偵巡去年是5927艘次，也比今年少。嚴德發是答覆國民黨立委陳以信時，作上述說明。

另嚴德發答覆民進黨立委趙天麟時指出，他去看空軍部隊，空軍戰機每飛行1架次，地勤要做8小時準備，起飛前要準備3時，起飛要2小時，飛回來後又要3小時，所以地勤人員非常辛苦

嚴德發今稍早在答覆國民黨立委溫玉霞時也已說明，今年至今共機進入我西南防空識別區共217架次；至於共機過海峽中線處置，嚴德發說，共分成3區塊，從中線到24浬是1塊，24浬到12浬又是一區塊，12浬內即是我領空，愈近12浬處理愈積極。

至於如何處置嚴德發說，空軍都有訂突發狀況處置，並由空軍作戰指揮官決定，因為空中狀況變化瞬息萬變，所以由空作部指揮官決定。

(中時 )