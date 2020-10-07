蘋果（Apple）在今晨終於正式對外發出邀請函，確認將會在台灣時間10月14日凌晨1點舉辦下一場發表會，眾所期待的iPhone 12系列可說是呼之欲出。但除了新款iPhone之外，還有哪些新品將會同台登場呢？在邀請函發出後，網上已開始一輪大猜謎，人人都對解讀邀請函有著獨到見解。

關於蘋果將會在10/14發表會推出的新品，各家科技媒體看法不一，但重複性也不低，接著來各網站預測的詳情：

《9to5mac》：認為邀請函中的深藍色，是指iPhone 12 Pro系列新顏色，而橘色有可能是iPhone 12系列的新顏色。除了iPhone 12系列之外，也認為蘋果有可能會推出平價款HomePod以及具備藍牙追蹤功能的AirTag。該網站認為Apple Silicon Mac也有不低的可能性會發表，但也認為若是保留到11月發表也有機會。

《MacRumous》：認為蘋果會發表iPhone 12系列、體積較小的HomePod、AirTags、AirPods Studio無線耳機，以及Apple Silicon Mac。

《The Verge》：推測蘋果將會發表iPhone 12系列、體積較小的HomePod、AirTags、AirPods Studio無線耳機。由於蘋果先前在6月份的WWDC20指出搭載Apple Silicon的Mac將會在年底發表，但沒有強烈推測會在本次發表會中亮相。

新晉爆料達人之一的 Komiya （@KOMIYA45020228）則是認為從邀請函來看，新品包含深藍色iPhone 12 Pro系列、橘色的IPhone 12、AirTag以及新款HomePod（他稱之為HomePod mini）。

+ HomePod mini — Komiya (@KOMIYA45020228) October 6, 2020

知名財經媒體記者Mark Gurman（@markgurman）則沒有特別推文，但是整理了過去的報導，也就是表示蘋果10月份的秋季發表會將會有iPhone 12系列、AirTags、新HomePod等新品。

Here’s our story from August on what to expect from Apple this fall: https://t.co/BFUzxvcabx, Story from April on the Apple headphones https://t.co/IN5Yy7aDGI and story from April on the new iPhone design and HomePod Mini https://t.co/zm2Pwk3epC — Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2020

從上述爆料者以及長期關注蘋果新品的媒體看法中，可以看見對於iPhone 12系列、AirTag（有一說可能稱為Apple Tag）、新款HomePod，以及AirPods Studio無線耳機可能會在10月發表的把握較高；至於Apple Silicon Mac，除了產品特性跟上述新品較不一致外，也對於蘋果來說有其他劃時代的意義，若是專門為這些新品獨立舉辦一場發表會，並不為過，出現在10月發表會的機率嚴格來說並不高。

(科技)