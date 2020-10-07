台東市鐵花路「旅人驛站」鐵花文創二館6日晚間因房客抽菸引發警報器大作，百餘房客疏散，消防車趕到後確認是房內抽菸引發警報，虛驚一場。

6日晚上10點多，「旅人驛站」鐵花文創二館2樓警報器大作，房客紛紛衝出房間，在飯店人員指揮下疏散到飯店外，多輛消防車趕到，消防人員未見火煙，就到每個房間逐一檢視，發現都無異狀，迅速解除警報。

「這已經是第2次，為什麼遊客非要在房間內抽菸，想抽，可以下樓到飯店外面抽。」到場部分消防人員無奈地說；原來「旅人驛站」在8月31日也發生相同情形，當時5樓警報器大作，全棟人員疏散，經消防人員研判同樣是房客在房間內抽菸所引起。

台東衛生局表示，業者於房客訂房時，要明確告知室內禁菸規定；若有發現房客抽菸，立刻蒐集、保留房客抽菸相關證據，另需提供住宿者身分、住址等相關資料向衛生局提出舉報。

衛生局指出，依照菸害防制法規定，旅館、商場、餐飲店或其它供公眾消費的室內場所，除非該場所內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室，否則一律禁止吸菸，違者將依菸害防制法第15條第1項第11款規定裁罰2000元至10000元罰鍰。

(中時 )