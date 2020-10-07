搜救功能全球最強大的內政部空勤總隊6架黑鷹直升機今天順利返抵國門。空勤總隊接收15架陸軍對美採購的UH-60M黑鷹直升機，最後6架加裝全球最先進，每具造價1.1億第三代前置紅外線熱顯像儀，以及目標定位系統的黑鷹今天順利抵達高雄港，將在測試後投入我國海上搜救工作，對我國海域搜救能力將如虎添翼。

空勤最強6架黑鷹直升機返抵國門,可清楚看見機鼻部隊與原先構型不同，搜救裝備全球最優。(翻攝空中勤務總隊臉書專頁)

空勤總隊最後一批6架黑鷹直升機，是經過美國原廠改裝加裝「前置紅外線顯像儀〈FLIR〉後才以海運方式運抵國門，從照片來看，新一代直升機的外觀塗裝仍用原廠黃色防鏽圖裝，機鼻部分和原先的外觀明顯不同，應該就是前端加裝熱顯像儀。

空勤總隊表示，空勤黑鷹裝設前置紅外線熱顯像儀（FLIR），一具造價1.1億，是屬於軍規型的最新第三代，性能起比空軍海鷗部隊使用第二代還要優越。熱顯像儀主要用於海上及夜間搜救，只要落海人員體溫高於或低於海面溫度0.7度，「前置紅外線顯像儀FLIR」就可顯像落海對象，可大幅提高搜救與搜尋能力。

除了紅外線熱顯像儀以外，這批新機還新加裝夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統，都是全球搜救直升機中全球首創裝備。

有了這些裝備後，未來這批黑鷹進行夜間海上搜索，將不會讓飛行員在夜間因專注搜目標物造成空間迷向，且目標定位系統，則可在確定救援目標的座標後，定位系統會依據各種環境因素，自動規劃出最佳路徑，直接飛往定位目標右後方一百呎高度滯空準備救援，也可讓飛行員免除自行判斷環境所產生的飛行風險。

(中時新聞網)