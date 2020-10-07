湖人球星詹姆斯(LeBron James)正面臨生涯成就的十字路口，他公認是史上最優秀的全能球員。但是湖人眼前這麼好的奪冠機會，詹姆斯若拿不下來，非但比不上麥可喬丹(Michael Jordan)，甚至可能被譏為「第2個韋斯特(Jerry West)」。

韋斯特是籃壇傳奇人物，NBA商標就是他的剪影。然而韋斯特也有很難堪的戰績，生涯9次打進總冠軍賽只贏1次(1972年)，他是史上輸掉最多次總冠軍賽的球星(輸了8次)。相較之下賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯10戰6冠，喬丹6戰6冠，魔術強生9戰5冠，詹姆斯將會是10戰3冠而已。

美媒CBS認為湖人今年失利將讓詹姆斯與喬丹的「史上第一之爭」嚴重往後者傾斜。韋斯特打了14季(1961-74)，9次總冠軍賽幾乎都是輸給塞爾提克，最後他是擊敗尼克隊才奪冠。韋斯特輸球情有可原，他們的對手是史上最大的贏家比爾羅素(Bill Russell)，羅素12次打總冠軍賽贏了11次(職業生涯1957-69)。

熱火隊吉米巴特勒(Jimmy Butler)雖然驍勇，但是分量還比不上詹姆斯先前的爭冠對手鄧肯(Tim Duncan)、諾威茲基(Dirk Nowitzki)、柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)。在球隊戰力較強的情況下輸給吉米巴特勒，肯定重傷詹姆斯的評價。

韋斯特還保有一項神奇紀錄，他1969年輸掉總冠軍賽仍獲選FMVP，這種情形史上沒有發生過第2次。詹姆斯過去總冠軍賽常常失敗，但他的表現可能很驚人，被戲稱一個打五個，也有韋斯特的調調。此外韋斯特的隊友貝勒(Elgin Baylor)生涯7次總冠軍賽全輸，是失敗第2多的球星。

(中時新聞網)