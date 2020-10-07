台北市議員鍾小平質疑台北農產運銷公司去年12月拍賣高麗菜結束後，灌入高達51.5公噸、每公斤17元的高麗菜，交易款項流向不明，認為北農總經理翁震炘說法反覆，疑有弊情，今早率30位雲林、嘉義菜農赴台北地檢署告發翁震炘涉嫌瀆職罪。

鍾小平指出，翁震炘對於高麗菜買賣、交易流向說法反覆，從頭到尾到在說謊，想拿相關資料也拿不到，痛批「農民很苦，這樣坑殺這些小農，到底農委會、北農在幹什麼，今天非常生氣」。

鍾小平說，他接獲北農員工檢舉，指北農去年12月28日以每公斤5元至10元不等拍賣高麗菜，但拍賣結束後，北農灌入沒有實際拍賣高達51.5公噸、每公斤17元的高麗菜，與行情價落差大，交易所得款也沒有列入拍賣所得，流向不明。檢舉指稱，這些高麗菜分別在第一市場灌入5筆交易、第二市場灌入4筆交易，龐大的貨量至少要6輛卡車運送。

鍾小平上月曾開記者會質疑此事，當時翁震炘澄清，北農可採進場交易和預約交易，51.5公噸高麗菜採用預約交易是希望穩定菜價，等菜價回穩後就沒有使用預約交易，沒有作假帳。

(中時 )