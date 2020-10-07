台灣工藝前輩藝術家顏水龍生前創作16件馬賽克鑲嵌壁畫，最知名的是台中太陽堂太陽餅店的「太陽花」，另一幅創作超過半世紀的巨作「高爾夫揮桿圖」收藏在豐原高爾夫俱樂部，日前會館重建，壁畫連壁切割原樣保留，10日國慶日上午10點新會館啟用，鎮館之寶也將重現營業大廳。

豐原高爾夫球場是全台唯一的公益社團球場，盈餘都辦理公益事業，前年才捐獻一輛設備齊全的消防車給台中市政府消防局。俱樂部理事長王茂雄說，豐原高爾夫球場於1962年10月25日啟用，當年是全台第三座高爾夫球場，會館在1967年3月19日落成，由當時的台灣省主席黃杰剪綵，超過半世紀的會館老舊，因此於前年拆除重建。

台灣工藝前輩藝術家顏水龍創作的「高爾夫揮桿圖」高720公分、寬240公分，構圖精彩，色調鮮豔。（豐原高爾夫俱樂部提供／王文吉台中傳真）

當年興建原會館時，聘請顏水龍大師在會館大門口外墻精心製作馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，這次原會館拆除重建，俱樂部特別將這幅國寶級作品連壁切割完整保存，移座新館營業大廳，費心保存大師的遺作。

據了解，顏水龍大師生前所精心製作的藝術壁畫傳世只有16件，豐原高爾夫俱樂部費心保存「高爾夫揮桿圖」壁畫高720公分、寬240公分，構圖精彩，色調鮮豔。

(中時 )