嘉和生物今日正式在港交所掛牌上市，公司股價開報29.2港元，較招股價24港元高5.2港元或21.7％，成交近9.2億港元。

嘉和生物創立於2007年，是一間的生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。該公司在大陸設立了三大辦事處及產業基地，並在美國舊金山創立了實驗室，目前擁有400多名員工，其中80％為科研人員。

(工商 )