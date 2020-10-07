陸製藥公司嘉和生物首日上市 股價暴漲逾21％ 11:012020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉和生物今日正式在港交所掛牌上市，公司股價開報29.2港元，較招股價24港元高5.2港元或21.7％，成交近9.2億港元。 嘉和生物創立於2007年，是一間的生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。該公司在大陸設立了三大辦事處及產業基地，並在美國舊金山創立了實驗室，目前擁有400多名員工，其中80％為科研人員。 (工商 ) #嘉和 #股價 #港股 #港元 #藥物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股走強 中芯國際反彈10％ 11:042020/10/06 財經 外資力挺 桂盟早盤股價續漲逾3％ 11:502020/10/06 財經 《台北股市》近2個月14家祭庫藏股 9家尚未完成 10:002020/10/06 財經 瑞穎營運報喜 6日股價大漲 10:302020/10/06 財經 螞蟻傳AH股同步上市 避市場波動 04:102020/10/06 全球財經 熱門股－金麗科 股價創12年新高 04:102020/10/06 證券．權證 川普染疫 防疫概念股又燒起來 04:102020/10/06 證券．權證 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 09:502020/10/06 財經 《熱門族群》晶圓雙雄隨ADR走高 台積電登月 10:002020/10/06 財經 11檔遭警示DR股 股價同步重挫 12:382020/10/06 財經 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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