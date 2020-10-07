前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，將於9日出發參加「海峽兩岸青年發展論壇」，可望與大陸國台辦主任劉結一會面。對此，身兼黨主席的立委江啟臣今天表示，洪秀柱卸任黨主席後，一直在兩岸交由著墨，這部分應該是她個人例行行程，尊重她個人行程。

詢及皮尤研究中心（Pew Research Center）公布的最新民調顯示，世界多國對中國大陸的好感度直線下跌，負評升至十多年來的最高點。江啟臣認為，這應該不是現階段某個時間點造成，因為印象的產生需經過一段時間的累積。

江啟臣表示，最近他有觀察到西方國家與國際上改變對北京的觀感，世界也出現反中浪潮，民調某種程度就是反映這個趨勢發展。

江啟臣說，當然這也給北京一些警訊，要讓國際社會對大陸的印象改觀，不光是對大陸人民的印象，還包括對大陸政府的印象，北京要去思考如何調整，才能改變中國大陸在國際上給人的印象。

至於國民黨昨天提出台美復交決議案，黨內是否出現雜音，江啟臣指出，從馬英九政府執政開始，「親美和陸」就是國民黨的路線與基調，至今沒有改變，因此國民黨昨天提案並沒有違背路線，更何況民意也是如此。

(中時 )