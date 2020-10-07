據環球網報導，10月6日2架美軍偵察機被曝進入南海上空，飛行路線圖顯示，其中一架美軍RC-135W偵察機一度緊貼廣東省海岸飛行。

據「南海戰略態勢感知」計畫平台今天（7日）發佈的消息，2架美軍偵察機6日出現在南海上空。從飛行路線圖上看，其中一架美國空軍RC-135W偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後緊貼廣東省海岸飛行，一度飛至海南島東部海域後原路折返；另一架美國海軍EP-3E電子偵察機途徑巴士海峽進入南海後，在台灣西南部海域上空開展密集飛行活動。

值得注意的是，在美軍偵察機進入南海上空當天，解放軍軍機也出現在台灣西南空域附近。據台灣「空軍司令部」10月6日發佈的消息，解放軍一架運-8反潛機進入台灣西南空域活動。

對於美軍艦機不斷在南海開展軍事活動一事，大陸國務委員兼外長王毅曾在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

對於美軍近期在大陸周邊活動頻繁等情況，大陸國防部新聞發言人吳謙大校日前在例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此陸方的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙表示，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。

吳謙重申，大陸軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。大陸奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。

(中時 )