美國總統川普(Donald Trump)5日出院後在社群平台發文，稱已造成超過21.1萬美國人死亡的新冠病毒致死率較流感低。儘管28日臉書、推特、谷歌執行長就將在參議院出席聽證會，科技巨頭也面臨反壟斷處分所帶來拆分威脅，臉書依然以嚴重誤導為由刪除川普貼文，推特則在該則貼文上標示錯誤訊息警告並鎖住轉發功能，封殺總統「高見」。

臉書、推特、谷歌3家社群巨鱷執行長要出席的聽證會是關於通信法第230條，該條文允許社群平台業者可對內容審查管控，但業者對於用戶發言免責，用戶發言法律責任自負。川普今年5月以行政命令要求商務部敦促FCC(聯邦通訊委員會，職能類似台灣NCC)審查通信法第230條。

對於這次刪文，臉書聲明說：「我們會刪除有關新冠病毒嚴重錯誤的訊息，所以現在已經刪除總統的發文。」臉書之前在川普類似爭議中並未採取行動，但這次率先發難，比推特早約3小時。推特是在進入推文前警告該文是錯誤訊息，用戶要讀完警告才能觀看。

在臉書追蹤川普者超過3150萬，推特則超過8700萬，他被臉書、推特打臉後，氣得又發文「廢除第230條！！！(REPEAL SECTION 230!!!)」。

臉書創辦人、董事長兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)除28日參議院聽證會外，7月底他也和亞馬遜、蘋果、Alphabet(谷歌母公司)等執行長出席眾議院反壟斷小組聽證會。該小組周二公布調查報告，暗示國會傾向要求這些科技巨頭拆分以維持相關領域市場公平競爭，例如要臉書放棄共斥資200億美元、當初也經聯邦貿易委員會核准收購的Instagram、WhatsApp。

(中時新聞網)