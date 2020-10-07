北市國小營養午餐菜單出現萊豬文宣，引用食藥署資料指萊克多巴胺可提高瘦肉比例、減少飼料成本，並使賣相更好，甚至舉辦有獎徵答。立委蔣萬安表示，就是因為政府從上到下為瘦肉精宣傳，才會讓這樣的訊息進入校園。

該國小營養午餐菜單背面出現瘦肉精文宣，資料出處為衛福部食藥署。文中指出，萊克多巴胺一般用於治療動物呼吸道疾病，但能提高禽畜的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤，因此也被應用添加於飼料飼養。

蔣萬安指出，前面第一句話就指出減少瘦肉、讓賣相更好，提高養豬戶的利潤，聽起來就是在幫瘦肉精宣導，對豬農多好，甚至標題還說是「營養小常識」。「這樣的內容，你們認為適當嗎？」

文宣進一步指出，「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」，蔣萬安表示，這樣的意思是政府的評估不可信的，且文宣下面提到，若要避開瘦肉精，生活中可以這麼做，其一方式是使用試劑測試萊克多巴胺的風險，但是真的能透過試劑來測試嗎？

蔣萬安表示，就是因為政府從上到下為瘦肉精宣傳，才會導致這樣的錯誤訊息進入校園，政府不應該讓這樣的事情發生，要禁止、要修正，並傳遞正確的資訊，包括對心血管、心臟的風險等。他要求衛福部、教育部今日下班前提出應對措施，並釐清多少學校介入、是否有政府經費介入。

衛福部常務次長石崇良表示，文中有個豬肉產地的標示方式，引用了食藥署公開的懶人包，除此之外，其他都不是食藥署官網提供的說明，食藥署也從未有相關經費補助學校進行宣傳。教育部國教署署長彭富源表示，這個文章是業者自行撰擬，教育部已要求北市教育局調查，辦理後續事宜。

(中時 )