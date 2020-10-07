全球矚目的美國總統大選至今剩下不到1個月，據美國有線電視新聞網與獨立研究機構SSRS的民調指出，總統川普民調不僅仍落後民主黨候選人拜登16個百分點，但對川普陣營更頭痛的是，民調顯示將近有9成的選民已經下定決心要投給誰，僅有8%的選民稱可能改變心意、1%選民稱對兩位候選人無特定偏好，換句話說，當前選情大局已定，川普要扳回差距的可能微乎其微。

總統川普民調不僅仍落後民主黨候選人拜登16個百分點，但對川普陣營更頭痛的是，民調顯示將近有9成的選民已經下定決心要投給誰，僅有8%的選民稱可能改變心意。

報導指出，川普面臨的問題不僅當前在全國民調仍落後拜登2位數、搖擺州也沒有明顯優勢（美媒CNBC與Change Research的民調更顯示拜登在6個搖擺州全勝），而僅有少數選民尚未下定決心要投給誰，或者可能改變心意之下，選局似乎已成定局。

CNN指出，不到有十分之一的受訪選民表示他們可能改變投票意向，但「可能」也不代表「一定會」，且這些選民稱現在支持川普的，也可能在投票日改成投給拜登；事實上，相較於有10%的川普支持者稱可能變心，而拜登方面僅有8%。

此外，值得注意的是，由於防疫備受爭議，讓新冠疫情徹底改變了川普的選情，對於5月引爆全國種族示威無感，雖然夏季民調一度反談，但在被譏為「史上最爛總統大選辯論」後，本周的民調再次被拜登拉開。

何況拜登在多個月的全國民調上，不論是以個位數或雙位數都是領先川普，大多數美國選民否定川普的執政表現，特別是應對新冠疫情上。如今距離大選日所剩時間不多，CNN認為川普要要複製如2016年大選的可能可謂微乎其微，最主要是當下選民多已決定好投票意向，不論川普在投票前的選舉動作如何，僅少數人仍願聆聽接受。

CNN分析，川普在此局面下若還要逆轉勝，或者快速縮小民調差距，川普需要做兩件事：讓現在有意投拜登的支持者不再支持他，以及說服他們投給川普；但CNN也懷疑這種情形的可能性，畢竟2020年大選並非2016年，在缺少大量尚未決心、仍可說服的選民，將是川普逆轉的一大障礙。

(中時新聞網)