昔日香港性感女神邱淑貞外型美得驚天動地，即便息影多年，動態仍受到外界關注，而她的19歲大女兒沈月，遺傳到媽媽的優良基因，最近曬出的自拍照一舉登上微博熱搜，網友盛讚：「美女的女兒也是美女！」更有人指出有關之琳的既視感。

照片中，沈月戴著白色寬帽簷款式的帽子，身穿細肩帶服飾小露香肩與手臂，臉上施抹淡雅妝容，眉眼中隱約透出邱淑貞當年的風采，一顰一笑迷倒千萬眾生，網友看了直呼：「爸爸那個長相，女兒這樣真的算長得很好了，漂亮」、「感覺她繼承了媽媽的好基因，也有港風的感覺，大氣甜美，越看越喜歡！」還有人覺得越看越像「邱淑貞與關之琳」的綜合版。

網友幾乎一面倒稱讚沈月的外貌，甚至認為有點像關之琳。（圖／微博）

自從沈月的容貌曝光後，便受到外界的放大檢視，今年4月自拍照被指發福後，沉寂3個月才再度PO出近照，只見昔日的嬰兒肥全消失，取而代之的是一張精緻的瓜子臉蛋，開心地比出勝利手勢，寫下：「how you like that？」從外貌和氣質來看，不少人認為越來越有邱淑貞的架子，簡直快追趕上媽媽當年的腳步。

不過，沈月先前接受專訪表示，真正的志向是職業編劇，沒有打算要當藝人，無意接捧母親的衣缽出道。

(中時新聞網)