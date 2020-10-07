美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，營運有機會在明年出現復甦，且看好最快2022年將迎來新客戶惠普，維持信驊目標價1440元、加碼評等，2020年、2021年以及2022年的每股獲利分別為30.05元、37.91元和48.7元。

美系外資表示，信驊9月單月合併營收2.07億元，月增長2%，但相較去年同期下滑15%，第三季營收為7.33億元，相較去年同期下降19%，但相較第二季成長7%，表現符合預測，而信驊第三季營運的壓力也為眾所皆知的來自於整體市場，惟步入第四季，信驊所面對的市場壓力也逐漸被投資人接受，故維持信驊目標價1440元、加碼評等；2020年、2021年以及2022年的每股獲利在30.05元、37.91元和48.7元。

展望第四季，美系外資表示，預計下半年雲端的弱點在於價格，第四季由於預估需求下降，收入可能會相較第三季再下降約15%，但預計需求可能會在明年上半年有一定程度上的恢復，主要是基於臨時性的庫存消化通常不會超過一年。且目前依舊樂觀預估最快自2022年開始，HPE(惠普)可能成為信驊的潛在新客戶。

(時報資訊)