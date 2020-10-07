日勝生(2547)積極執行健康樂齡地產與循環經濟事業，指標建案新北市三芝健康樂齡宅今年9月已開始潛銷，採取租售並行模式。日勝生指出，出租部分將循中和樂陶居模式，設計為單人房與雙人房，可供200位長輩居住，而銷售部分將規劃700多戶健康樂齡住宅出售。

據內政部最新統計，台灣居民平均壽命2019年提增為80.86歲，其中台北市83.86歲最高，新北市81.52歲居次，突顯北台灣銀髮友善住宅需求日增。日勝生三芝樂齡宅除結合社區醫療資源與居家服務，為完備銀髮服務網絡，並與馬偕醫學院、明新科技大學、聖約翰科技大學簽訂產學合作備忘錄，引進高齡長者專業照顧技術、長者服務事業科系人才，協助日勝生健康樂齡社區發展。

在循環經濟事業方面，日勝生循環經濟事業日鼎水務，建構銀級綠建築桃園北區水資源回收中心及污水下水道系統BOT案，規模涵蓋桃園約7610公頃六個都市計畫區，2019年廢水可處理量達1438萬噸。至今桃園地區接管戶數達9.3萬戶，每日可處理污水量5萬噸，目標2020年底接管戶數將達10萬戶。

因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，日鼎水務同步研發回收沼氣發電技術，並以此再生電力，支持下水道系統運作。目前沼氣回收每天約481立方公尺，依照行政院農委會沼氣發電研究數據，每0.7立方公尺的沼氣可產生1度電計算，日鼎水務如以沼氣循環發電，每年可產生再生能源超過25萬度電。

(時報資訊)