半導體檢測廠-閎康(3587)通過德國聯邦資訊安全局(BSI)ISO/IEC 15408 CC EAL6資訊安全現場認證，是全球第一家通過ISO/IEC 15408 EAL6的分析檢測實驗室，受惠於客戶需求強勁，閎康9月合併營收為2.74億元，雖然略低於8月，但連續4個月跨越2.5億元以上營收目標。

閎康科技為涵蓋半導體元件、光電和平面顯示器全產業之第三方分析檢測實驗室，在全球8個據點設置了10個實驗室，其中位於科學園區的金山實驗室主要提供各產業電子元件新產品、新製程、新技術之可靠性測試驗證服務，公司以10個月時間獲得ISO/IEC 15408 CC EAL6資訊安全現場認證；閎康表示，共通準則ISO/IEC 15408 CC(Common Criteria)是世界各國進行資通安全產品評估及驗證時所遵循之共同標準。而此次閎康可靠度測試實驗室取得的是ISO/IEC 15408 CC EAL6，成為全球第一家獲得此認證的專業分析檢測實驗室。

閎康科技董事長謝詠芬表示，取得這項認證的意義在於，閎康在資通安全產品相關技術服務，可保證協助客戶有系統的開發、設計及製造符合國際標準的可信賴資通安全產品；未來客戶安全產品在申請產品安全認證時，無需再就委外實驗室製造測試技術服務另行申請稽核與認證評估作業，可節省客戶的認證時間成本與資源。

閎康9月合併營收為2.74億元，略低於8月的2.77億元，年成長20.43%，累計前9月合併營收為22.39億元，較去年成長21.76%。

閎康在獲得認證後，隨著客戶開發資通安全產品，閎康可提供符合國際標準的可靠度測試服務，提高公司在分析檢測市場上的競爭力；同時，增加公司在分析檢測服務行銷至國際的機會，成為各國客戶的資通安全產品可靠度技術服務需求的優先考量；並可確保產品由開發至銷毀的操作安全，對於原本就有相當高技術含量的閎康而言，這項認證將是如虎添翼。

(時報資訊)