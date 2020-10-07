美股消息面：
1.根據美國勞工部公布的職缺與勞動力流動調查報告（JOLTS），美國8月經季調後職缺月減20.4萬個，降為649.3萬個，少於市場預期的650萬個。職缺率為4.4%，低於7月的4.6%。辭職人數為279.3萬人，辭職率為2%。
2.美國商務部公布，美國8月貿易逆差由7月的634億元擴大至671億美元，創下2006年來新高，並超出市場預估的逆差661億美元。8月進口額成長3.2%，為2390億美元，出口額增加2.2%，為1719億元。服務貿易順差跌至168億美元，創下2012年來新低。
3.美國總統川普喊停與民主黨進行中的新紓困案談判，使經濟前景蒙上陰影，避險情緒推動美元走高。尾盤美元指數漲0.41%，報93.797。
4.美國墨西哥灣遭颶風侵襲，以及挪威石油工人罷工尚未落幕，為油價帶來支撐，周二紐約期油收漲1.45美元或3.7%，為每桶40.67美元。倫敦布蘭特期油收漲1.36美元或3.29%，為每桶42.65美元。受川普停止新激勵案談判的消息打擊，兩大期油合約在電子盤後都反轉走跌。
(時報資訊)
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