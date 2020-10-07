台微體(4152)新冠肺炎新方案TLC19獲台灣及澳洲核准一期臨床試驗。台微體指出，此項在澳洲及台灣兩地進行的一期試驗，將於完成後以試驗數據與法規單位進行討論，並依據討論結果加速進入新冠肺炎患者的二期臨床試驗。

全球都在COVID-19疫情籠罩之下，截至2020年10月6日，全球已累計報告逾3536萬名確診個案，逾103萬名患者死亡。目前美國授予Gilead藥廠尚未上市的藥物瑞德西韋(remdesivir)緊急使用授權以治療新冠肺炎住院的重症患者。五天瑞德西韋療程要價3120美元。Reporlinker估計瑞德西韋將於2020年產生20億美元的銷售額，並以29.02%速度成長，在2023年達到42億美元。

台微體研發的新冠肺炎新方案、羥氯奎寧微脂體吸入懸浮劑TLC19，將可預防及治療新冠肺炎(COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎)，台微體擁有TLC19的100%專利權，僅須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。

(時報資訊)