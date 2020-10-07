IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求續旺、終端應用需求回溫，2020年9月營收續「雙升」創同期新高，帶動第三季合併營收同步「雙升」、刷新歷史新高紀錄。公司對下半年營運展望樂觀，預期可望逐季穩揚，法人則看好景碩第四季成長動能可望增溫、再創新高。

景碩今（7）日股價開高，最高上漲2.86％至68.4元，隨後漲勢受調節賣壓影響略有收斂，早盤維持逾1％漲幅。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超3683張、本周迄今調節賣超247張。

景碩公布9月自結合併營收達22.77億元，月增2％、年增13.76％，續創同期新高。帶動第三季合併營收68.71億元，季增1.26％、年增14.58％，一舉改寫歷史新高。累計前三季合併營收195.5億元、年增21.5％，續創同期新高。

景碩受惠5G相關需求帶動ABF載板需求暢旺，配合印刷電路板（PCB）營運狀況改善，以及將原生產類載板的（SLP）的新豐廠轉為生產ABF載板，使今年整體稼動率及產品組合走出谷底，營收動能逐步增溫、獲利表現則明顯好轉。

展望後市，景碩先前表示，預期第四季陸系非蘋手機處於結構調整過渡期、記憶體進行庫存調整，美系手機客戶及數據中心記憶體需求相對較穩。整體而言，對於下半年營運展望不變，預期仍可望逐季穩揚。

同時，因應ABF載板持續供不應求，景碩斥資15億元購入華映楊梅廠，將逐步擴充ABF載板產能，預計最快明年第四季開始貢獻業績，目標挹注明年ABF載板產能增加1成，BT載板產能亦規畫同步擴增1成，將今年資本支出調升至75億元。

投顧法人認為，受美系手機上市時程遞延影響，景碩9月及第三季營收表現略低於預期，但預期第四季成長動能有望增溫、可望季增5～10％，全年營收可望年增逾2成，獲利可望回升至近4年高點。

投顧法人表示，隨著新豐廠轉做ABF與未來天線封裝（AiP）載板加入，使景碩稼動率及產品組合持續好轉，下半年營運動能及毛利率結構轉佳，看好明年營收維持雙位數成長、獲利重返正常水準，維持「買進」評等、目標價75元不變。

(時報資訊)