古巴、巴基斯坦美東時間6日在第75屆聯合國大會第三委員會，分別代表45國、55國共同發言，聲援中國反擊歐美國家對中方的人權指責，提出「堅定支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措」與「堅決反對藉香港事務干涉中國內政」等發言。

大陸官媒新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍在聯大三委駁斥和拒絕個別國家就涉疆、涉港等問題對中方無端指責，堅決反對藉人權問題干涉中方內政、在聯合國挑起對抗的做法。

古巴隨後代表45國共同發言指出，各方應通過建設性對話與合作促進和保護人權，堅決反對將人權問題政治化，反對雙重標準。讚賞中國政府堅持以人民為中心的理念，推動經濟社會可持續發展，消除貧困，增加就業，提高人民生活水準，促進和保護人權。

古巴發言強調，讚賞地注意到中國新疆依法採取一系列措施，應對恐怖主義和極端主義威脅，保障新疆各族人民人權。新疆已連續3年多未發生暴力恐怖案件，各族人民在安寧穩定的環境中幸福地工作生活。

古巴發言表示，中國堅持開放和透明，已邀請1000多名外交官、國際組織官員、記者和宗教人士訪問新疆，他們親眼看到了新疆取得的巨大成就。注意到中國已邀請人權高專訪問新疆，雙方正就此保持溝通。在涉疆問題上應尊重基本事實，而不應出於政治動機和偏見，對中國進行無端指責和無理干涉。

隨後巴基斯坦也代表55國共同發言指出，不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關係的基本準則。香港特別行政區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉。

巴基斯坦發言強調，支持中國在香港特區實行「一國兩制」。各國都有權通過立法維護國家安全。中國制定和實施《香港國安法》是維護國家安全的正當舉措，有利於「一國兩制」行穩致遠，有利於維護香港的繁榮和穩定，香港廣大居民的合法權利和自由也可在安全環境下得到更好保障。

(中時 )