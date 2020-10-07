櫃買中心7日表示，櫃買富櫃200指數期貨於2019年10月1日掛牌交易，在上市屆滿一年之際，為鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，並使期貨交易人更加熟悉瞭解本商品，期交所與櫃買中心特於2020年第4季（10月1日至12月31日）聯合推出「富櫃200期貨至尊爭霸賽」及「櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動」兩項獎勵競賽活動，總獎金共464萬元。

有關期交所「富櫃200期貨至尊爭霸賽」，獎勵對象為專、兼營期貨經紀商（FCM）及期貨交易輔助人（IB）各營業據點，採主動報名、成績計算至營業據點的競賽方式，並區分FCM組及IB組分組競賽。每組皆設有「各月排名積分獎」及「富貴至尊獎」兩個獎項，活動期間各報名參賽之營業據點富櫃200期貨交易量及實動帳戶數達獎勵基本門檻者，依各月積分或總積分排序，活動期間共有140個營業據點可獲獎，每個獎項獎金1萬至20萬元不等，總獎勵金額高達365萬元。因本活動採報名參賽制，請各營業據點於10月15日前踴躍報名參賽。

另櫃買中心考量富櫃200期貨之活絡，可帶動富櫃200指數現貨商品（如富櫃200 ETN、認購售權證等）之發展，為鼓勵業務員及IB分公司經理人向各類期貨交易人介紹富櫃200期貨，進而運用及交易該商品，特舉辦「櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動」，獎勵對象為FCM及IB業務員，以及IB分公司經理人，無需事先報名，只要在活動期間內，各FCM及IB分公司富櫃200期貨當月交易日均量較前一月份交易日均量成長1％以上，且當月富櫃200期貨交易日均量達一定口數者，依交易日均量排序分別取前5名及前10名，將發給FCM、IB業務員及IB分公司經理人1萬至2萬元獎勵金。本活動共有90位業務員及經理人可獲獎，總獎勵金額達99萬元。

上述兩項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站（http://www.taifex.com.tw）及櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw），歡迎期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同推動臺灣期貨市場之成長。

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