上櫃公司近一年度庫藏股36件執行率達100％ 11:102020/10/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，統計最近一年（108年10月1日起至109年9月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有162件（134家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有157件；前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有36件，買回庫藏股執行率低於50％者計有53件。 櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。 (工商 ) #計有 #上櫃公司 #庫藏股 #執行率 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》近2個月14家祭庫藏股 9家尚未完成 10:002020/10/06 財經 中籤率0.26％ 汎德永業 抽到現賺14萬元 04:102020/10/06 財經要聞 陸十一門票預訂報告年增率達100％ 上海北京人氣領先 04:532020/10/06 兩岸 軒郁國際完成上櫃前競拍 承銷價96.9元 04:102020/10/06 產業特刊 意德士科技 預計本月掛牌 04:102020/10/06 產業特刊 睡前來塊蛋糕 醫師：當心心臟受不了 17:252020/10/06 生活 《店頭市場》兩檔權證今起預收券款 08:182020/10/06 財經 陸港觀盤－宅經濟加速遊戲大者恆大 04:102020/10/06 全球財經 《通信網路》網通訂單滿載 兆勁Q3營收登高 17:222020/10/06 財經 房產新秀首案告捷 美勝美「翫美A9」公開1個月賣3成 13:592020/10/06 房市新訊 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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