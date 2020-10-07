日前NCC公布「網際網路視聽服務管理法」草案（簡稱：OTT專法）後，九月初首次邀集國內線上影音及平台業者召開公聽會，未料國內產業對專法內容砲聲隆隆。立委陳素月、林楚茵、林宜瑾7日與OTT等六大公協會代表呼籲，OTT專法應以「扶持合法產業、打擊非法侵權」為精神，賦予權責機關阻斷境外盜版影音網站金流、禁止盜版影音APP上架等行政手段，並將最大的網路影音平臺YouTube、Facebook也一併納管。

陳素月、林楚茵、林宜瑾今天共同在立法院召開記者會，包含台灣OTT產業協會理事長錢大衛、衛星廣播電視事業公會秘書長陳依玫、電視學會秘書長胡心平、中華IPTV頻道商協會理事長嚴立行、台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬、唱片出版事業基金會執行長李瑞斌等公協會代表均出席。

陳素月表示，台灣影視產業過去創造華人流行音樂、綜藝和戲劇的霸主，台灣流行音樂、偶像劇更曾經席捲東南亞，但隨著大陸盜版網站猖獗，許多台灣影視創作者辛苦努力的成就，成為非法業者牟取暴利的工具，隨著近年來網際網路發達，更多盜版的網路平台出現，讓許多台灣優秀的影視創作業者血本無歸。陳素月呼籲，政府應正視盜版網站的問題，立法拿出具體的行動來保障台灣本土OTT產業合理的產業發展環境。

林楚茵則認為，OTT專法涉及的不只是NCC的權責，更涉及諸如：台灣影視產業的發展、境外OTT落地規管衍生的財稅問題，都應該一併納入考量。林宜瑾也說，跨國盜版影音網站猖獗，這對台灣流行音樂與影視產業創作者都極不公平，因此更需要一部適切的OTT專法來予以保障。

(工商 )