針對中運公司企業工會7日赴高雄市議會陳情，並提出多項訴求一事，中運公司澄清說明如下：

一、中運公司對於勞資關係一向秉持合作雙贏的理念，持續提供良好工作環境與勞動條件。對於工會活動或辦公處所，在無自有產權的有限空間下，不僅提供工會專用會所，亦提供專職會務人員辦理會員服務事項，中運董事長亦親自出席會所揭牌啟用儀式，以資祝賀。是以，中運公司對於企業工會之運作均有給予相當支持及協助。

二、中運公司員工包含岸勤同仁及海勤同仁，岸勤同仁全部適用勞基法，海勤（船員）同仁應優先適用船員法，因此船員薪資待遇等勞動條件，均與岸勤同仁制度不同，相較辦公室同仁較為優渥。船員雇傭契約原本即屬定期性契約，船員在契約期間由船公司為船員投保勞健保，船員下船後因不再提供勞務，契約也隨之終止，雙方已無雇傭關係，當由船員自行辦理勞健保投保，此作法為國內航運公司普遍採用。但中運公司秉持照顧船員的理念，為免除船員於定期性契約結束移轉勞健保之困擾，在船員下船後由中運公司代為投保勞健保，此作法為國內航運界獨有之措施。然而中運企業工會反而利用中運公司此種做法，主張雇傭契約為不定期契約，協助已退休船員向公司提起訴訟並要求將下船期間併計年資，請求補償退休金給付，本公司對於一審判決理由未體察船員實際工作條件，遽為判決，深感遺憾，現已上訴二審中。

三、另外，中運公司退休金監督委員會之運作均有按相關法令辦理。

(工商 )