理財是件好事，過度消費可能會讓人成為月光族，但省過頭了也不好，會給人一種愛計較的摳門印象，你身邊有那種無論什麼事都要明算帳的人嗎？來看看它是不是上榜的那三個星座！

〖金牛座〗

金牛就是個物質的星座，雖然愛省錢，但也十分願意花錢投資自己，不是不花，而是每一筆錢都要花在刀口上，金牛對外人確實很摳門，要他們為不重要的人從口袋中拿出辛苦賺的血汗錢，那是件多痛苦的事，不過金牛對自己人倒是非常大方。

金牛錢要花在刀口上。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

〖雙子座〗

雙子很有商業頭腦，雖然看起來大咧咧的，但其實精明得很，能不花錢就不花錢，但如果是為了社交應酬，就算再不合理，他們還是會硬著花下去，一邊懊惱這筆錢花得真不值，通常會出現讓雙子樂意掏錢的情況，都是能得到好處的事情，等價交換或CP值高對他們來說是最棒的了。

〖巨蟹座〗

雙子希望花出去的錢可以花得值得。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

巨蟹安全感的一部分來自錢，因此他們就算再花，也不會讓自己出現身上沒有半毛錢的情況，對錢有強烈控制慾，他們只喜歡花錢在家人和愛人身上，如果沒有被認定，就能清楚感受到他們的斤斤計較，什麼事情都要講求公平，不會讓自己吃到半點虧。

巨蟹一定要有錢才會有安全感。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

(中時新聞網)