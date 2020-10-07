蘋果宣布於當地時間13日上午10時舉行發表會，多數分析師認為蘋果將推出iPhone新機。外資預期，台積電是iPhone新機最大受惠者，第4季營收可望季增8%至10%。

台積電即將於10月15日舉行法人說明會，大客戶蘋果（Apple）搶先在13日（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會，備受市場關注，揣測蘋果可能推出具5G功能的iPhone新機；目前國外媒體猜測，iPhone新機可能命名為iPhone 12系列。

外資預期，除iPhone新機銷售強勁，台積電還可受惠內含半導體成長，將是iPhone新機最大受惠者，在蘋果5奈米處理器需求暢旺帶動下，台積電第4季營收可望季增8%至10%，表現將優於市場預期的持平水準。

除iPhone與iPad處理器外，台積電也將為蘋果代工生產Macbook處理器，外資預期，蘋果明年貢獻台積電業績可望成長42%，占台積電總營收比重將達24%水準。

外資預期，超微（AMD）也將是台積電未來5奈米製程主要驅動力，台積電明年營收可望再成長逾2成水準。

隨著台積電法說會日期逼近，外資開始轉賣為買，已連續6個交易日共買超台積電約2.6萬張。台積電今天在買盤湧入下，股價開低走高，由黑翻紅，盤中一度達新台幣441.5元，漲2元，漲幅約0.45%。（編輯：潘羿菁）1091007

(中央社)