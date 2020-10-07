下雨天撐傘，如果又手持重物，時常搞得手忙腳亂。勤益科大機械所師生發明自動開啟與閉合雨傘，運用傳動機構與電控電路的配合，除可使用按壓或撥動開關外，也可透過角度控制開關雨傘，一手就可以完全掌控，非常便利。這作品在去年獲得紐倫堡發明展金牌。

教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的優異表現，今天上午在台大校友會館，由主秘廖興國表揚2019及2020年在烏克蘭、波蘭、德國紐倫堡、克羅埃西亞、韓國首爾、泰國曼谷、俄羅斯莫斯科、馬來西亞及羅馬尼亞等地舉辦的9項國際發明展金牌得獎的47位學生。

廖興國表示，很高興看到我國優秀學子這麼傑出的成績，教育部目前推動之108課綱，強調探索與實作，其中之實作力相信未來更能培育我們的年輕人與業界結合，成為職場上優秀軟實力。

勤益科大機械所師生發明的自動開啟與閉合雨傘，可以解決雨天拿重物及開關車門撐傘所面臨的的困擾。團隊成員之一的機械所學生李維淳表示，他們這項發明，可以感測手持狀態，自動開啟與閉合雨傘，而且不用兩隻手，一隻手就可完成。

李維淳說，這項作品只要使用者開啟開關，傘尖朝上就自動打開，傘尖低於水平5度就自動收合，相當方便。目前電動傘已由彰化某雨傘公司開發成功，預期不久之後就能上市。

中國醫藥大學師生開發的「電漿殺菌系統在大眾運輸車廂之運用」，獲得今年俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展金牌，並已用在機捷上，有效的處理車廂內與風道中因為旅客搭乘所產生的細菌與異味。

中國醫藥大學團隊成員、牙醫所學生蔡昀珊說，他們發明的產品已在機捷上使用，她還曾特地帶朋友去搭機捷體驗一下，不過因為這產品在車廂內並不顯眼，一般乘客不容易感受到它的存在。

(中時 )